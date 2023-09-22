نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت القادمة في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المقبلة في الدوري الفرنسي موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت ضد نظيره لوريان مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ملعب لا بوجوار المباراة المرتقبة بين نانت ضد نظيره لوريان في الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تذاع أحداث مباراة نانت ضد نظيره لوريان عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نادي نانت المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي نادي لوريان في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.