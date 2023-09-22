نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن جدول مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعد تحديد الأندية الـ 32 المشاركة فيه.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا

انطلق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في ٤ سبتمبر الحالي وتحديدا عقب التوقف الدولي.

واتخذ اليويفا قرار بخوض دور المجموعات بالكامل قبل نهاية عام 2023، حيث أن جدول العام المقبل مزدحم بسبب إقامة بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وتقوم بنقل المباريات على الهواء مباشرة. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا..