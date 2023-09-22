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أحمد جودة - القاهرة -



علق محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مشاجرة جهازي الزمالك وبيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

بركات يطالب بتوقيع عقوبات رادعة بعد مشادة جهازي الزمالك وبيراميدز

وتعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز، إيجابيًا بهدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار بركات إلى أن المشهد الذي انتهى به لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز غير مقبول بالمرة ويجب ألا يمر مرور الكرام.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" قبل أن يطلق الحكم صافرته وهناك مشاجرات خارج الخطوط وللأسف تورط بها بعض أعضاء الجهاز الفني".

وأكد أنه يجب معاقبة أطراف هذه الأزمة والتدخل بقوة منذ بداية الموسم لتجنب تكرار هذا الموقف.

وأوضح أن هناك إيجابيات ملموسة في بداية الدوري الممتاز على رأسها تعامل الحكام مع اعتراضات اللاعبين والمدربين.

جدير بالذكر أن المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك وبيراميدز، شهدت مشادة كلامية بين الجهازين الفنيين.

ودخل مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، وعلاء رجب مدرب الأحمال، في مشادة قوية مع الجهاز الفني لبيراميدز.

وتدخل لاعبو الزمالك وبيىراميدز، لإنهاء المشادة الكلامية بين أعضاء الجهاز الفني، وغادر الفريقان أرض الملعب.

