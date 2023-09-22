خاص - دينا الرفاعي: مشاركة الأندية الشعبية حلم طال انتظاره 25 عام والآن يتحقق

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم والمشرف العام على كرة القدم النسائية لـ موقع "الفجر" أن قرعة دوري كرة القدم النسائية لموسم 2023-2024 تعتبر بمثابة إنجاز كبير وأكدت أن كرة القدم النسائية لها خصوصية كبيرة لديها بصفة شخصية ولدى كل أفراد منظومة كرة القدم النسائية.

دينا الرفاعي: مشاركة الأندية الشعبية حلم طال انتظاره 25 عام والآن يتحقق

و أضافت دينا الرفاعي أن مشاركة 7 أندية جديدة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لها اسمها وتاريخها في كرة القدم المصرية مثل المصري البورسعيدي وسموحة والمقاولون العرب وطلائع الجيش إضافة لمشاركة الأهلي في دوري الناشئات مواليد 2004، وهذا يعتبر حلم تنتظره كرة القدم النسائية المصرية لأكثر من 25 سنة، ويتحقق هذا الحلم الذي حلمت به بفضل تعاون وإخلاص أفراد منظومة الكرة النسائية المصرية.

وأعربت دينا الرفاعي عن سعادتها مؤكدة بأن كرة القدم النسائية أصبحت محط اهتمام عالمي سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأيضا اهتمام الجمهور، وبالتالي يأتي الآن دور الأندية الشعبية في الاهتمام باللعبة وأن تتبنى المواهب من اللاعبات لخدمة ودعم منتخب مصر لكرة القدم النسائية في المرحلة القادمة.

وفي ختام حديثها تتمنى دينا الرفاعي التوفيق لكل فرق الدوري المصري في الموسم الجديد، مؤكدة على أن تكون منافسة شريفة ومميزة وتكاتف جميع أفراد عائلة الكرة النسائية في مصر، ووجهت دينا الرفاعي الشكر لجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على دعم منتخبات مصر ومساندة ملف كرة القدم النسائية خلال الفترة الأخيرة.

