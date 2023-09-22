نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي.. هل يلحق بمباراة إنتر ميامي القادمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء مباراته أمام تورونتو والتي انتهت بفوز إنتر ميامي برباعية نظيفة.

آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي

وغادر ميسي الملعب في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعد تعرضه للإصابه في التداخل في إحدى الكرات.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس والعشرين في جدول الدوري الأمريكي برصيد ٣١ نقطة مبتعدا ب ٢٨ نقطة عن سينسيناتي صاحب الصدارة.

وقال تاتا مارتينو المدير الفني لانتر ميامي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "إصابة ليونيل ميسي لسيت عضلية، لست قلقا بشأن تعرضه للإصابة”.

وأضاف:”أعتقد أنه من الطبيعي ألا أشرك ميسي في المباراة القادمة حفاظا عليه من تفاقم أي إصابة”.

وتابع:"واثق من مشاركة ميسي في مباراة نهائي كأس أميريكا المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل أمام هيتسون دينامو”.

وأردف قائلا:”سبب خروج ميسي من المبارة بسبب شعوره بالإرهاق مما جعله يطلب تبديله إضطراراريا حفاظا عليه من تفاقم أي إصابة محتملة”.

واختتم مارتينو تصريحاته قائلًا:” أن أشرك ميسي أو جوردي ألبا في أي مباراة في حالة عدم وجودهما بجاهزية كاملة للمباريات”.