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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أن لعبة ركلة جزاء الغير محتسبة لصالح بيراميدز كانت صعبة على حكم الساحة، وهي لعبة تخص الفار، والذي لم يحتسبها، وهذا هو خطأ الأسبوع الوحيد.

خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية حصول بيراميدز على ركلة جزاء أمام الزمالك في الدوري

وأوضح أن الجولة الأولى شهدت تميز من جانب كلًا من محمد عادل حكم لقاء الأهلي والمصري، ومحمد العتباني الذي أدار موقعة سموحة والجونة واحتسب ركلتي جزاء صحيحتين.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أمور إيجابية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، ومحمود بسيوني حكم لقاء الزمالك وبيراميدز قدم مباراة جيدة ومعظم البطاقات صحيحة وكذلك طرد محمود علاء".

وأضاف: "اختلف مع بسيوني في حالة واحدة، بعدما تدخل محمود علاء بقوة بالقدم مع لاعب بيراميدز، ولحظة التصادم كانت على خط المرمى، ويستحق بيراميدز ركلة جزاء، وكان من الصعب احتسابها، ولذلك هي لعبة تخص تقنية الفار، وهي مؤثرة في نتيجة اللقاء، لأنها لعبة ركلة جزاء صحيحة".

وواصل: "هدف عبدالله السعيد من فاول صحيح، ورمضان صبحي لم يكن متسلل، واللعبة الوحيدة كانت باحتكاك محمود علاء مع مهاجم بيراميدز وكان يستحق الفريق السماوي ركلة جزاء، وعدم تدخل الفار كان نقطة الخلاف في هذه المواجهة".

وزاد: "لعبة ركلة جزاء الغير محتسبة كانت صعبة على حكم الساحة، وهي لعبة تخص الفار، والذي لم يحتسبها، وهذا هو خطأ الأسبوع الوحيد".

