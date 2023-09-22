نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023 في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024.

موعد انطلاق مباريات الدوري السعودي اليوم

الفيحاء ضد الرياض، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأخدود ضد الخليج، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الوحدة ضد أبها، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

النصر ضد أهلي جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل فريق الهلال، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباريات اليوم عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.