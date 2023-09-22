نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة النصر ضد أهلي جدة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعو كرة القدم في كل مكان، قمة من العيار الثقيل، حيث يستضيف النصر نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 على ملعب "جامعة الملك سعود"، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل العالمي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل الأخضر المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات وخسارة لقاء وحيد.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر والأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الأهلي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق المصري مدحت شلبي على قناة صوتية أولى، والإماراتي فارس عوض على قناة صوتية ثانية.