نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من شيكابالا بعد التعادل مع بيراميدز في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمود عبد الرازق شبكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمجمعور فريقه بعد التعادل أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر شيكابالا عبر حسابه على انستجرام صور له اثناء تحية الجمهور له وكتب قائلا "بطل القصة".

وتعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.