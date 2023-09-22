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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يعانون من ظلم فادح بسبب طريقة لعب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني.

دويدار: لاعبو الزمالك يعانون من ظلم فادح تحت قيادة أوسوريو

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الزمالك ظهر بصورة سيئة للغاية أمام بيراميدز في الشوط الأول، تشعر كأن الزمالك فريق صاعد حديثًا للدوري".

وتابع:" كنت أتمنى أن تنقطع الكهرباء في ستاد الدفاع الجوي خلال الشوط الأول خوفًا من هزيمة ثقيلة للزمالك".

وأشار إلى أن أوسوريو ارتكب خطأ فادحًا بخروج سيد عبد الله (نيمار) لصالح محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق وهو نقطة تحول لصالح بيراميدز الذي عاد للمباراة بعد هذا التبديل.

كما أكد بركات أن محمد صبحي حارس الزمالك، لا يتحمل مسؤولية الهدف الذي جاء من خطأ ساذج للحائط البشري في التحرك بشكل غريب أثناء تنفيذ اللعبة، موضحًا أن بيراميدز لم يظهر قدراته رغم تفوقه في الشوط الأول، وأن الزمالك يحسب له في ظل كل هذه الظروف الخروج بنقطة التعادل.

واختتم: "الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز لم يقدم المستوى المنتظر في لقاء الزمالك وأضاع فرصة محققة".