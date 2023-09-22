نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024 قبل لقاءات الجولة السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن ترتيب الدوري الفرنسي لهذه النسخة 2023-2024 والتي تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الجماهير في كل مكان.

ما هو ترتيب الدوري الفرنسي؟

ويضع لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي، ترتيب جدول الدوري الفرنسي للنسخة الجارية 2023-2024 وقبل انطلاق الجولة السادسة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

1- موناكو برصيد 11 نقطة.

2- بريست برصيد 10 نقاط

3- نيس برصيد تسع نقاط

4- أولمبيك مارسيليا برصيد تسع نقاط

5- باريس سان جيرمان برصيد ثماني نقاط

6- ليل برصيد ثماني نقاط

7- ميتز برصيد ثماني نقاط

8- ستاد رين برصيد سبع نقاط

9- ستاد ريمس برصيد سبع نقاط

10- ستراسبورج برصيد سبع نقاط

11- لو آفر برصيد ست نقاط

12- لوريان برصيد ست نقاط

13- تولوز برصيد ست نقاط

14- مونبلييه برصيد خمس نقاط

15- نانت برصيد خمس دقايق

16- أولمبيك ليون بنقطتين

17- كليرمن برصيد نقطة

18- لانس برصيد نقطة

يذكر أن مباريات الدوري الفرنسي تنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.