انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لـ سمية زوجة محمد أبو تريكة التي خطفت الأنظار وسحرتها بجمالها الرباني والغير متصور . والجمهور: ليك حق تخبيها!!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يستحق محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن يكون أستاذ جيله بلا منازع لاسيما بعد استحواذه على القلوب وتربع على عرش البطولات وحجز لنفسه مكاناً لاينسى فى ذاكرة الكرة المصرية.

الحياة الخاصة لأبو تريكة هادئة جدًا ومنذ طفولته كان وديعًا لم يسبب لأسرته أى نوع من المشاكل، وجاءت قصة زواج نجم الأهلى عندما اتفرج زوجته لأول مرة عندما تزاملا فى كلية الآداب، وأعجب تريكة بخجلها وأدبها واهتمامها بالدراسة وشعر نحوها بانجذاب شديد وراحة نفسية وقبول ربانى، فتقدم لخطبتها، .

وبعد التخرج تم الزواجليلة زفاف أبو تريكة كانت فى الثلاثاء 18 يونيو 2002 وهو يوم تاريخى فى حياته وحياة زوجته، لاسيما بعد أن أقام حفل الزفاف مع كل أصدقائه وزملائه بالترسانة ومدربى النادى الذين شاركوه فرحته وعلى رأسهم الشاذلى ومصطفى رياض وشاكر عبد الفتاح.

واجتمع أبو تريكة مع زوجته فى عش الزوجية السعيد بعد أن قضيا شهر العسل بشاطئ العجمى بالإسكندرية ويعتبر تريكة ارتباطه بزوجته "سمية" مثل نقلة نوعية فى حياته لأنه شعر بمعنى السعادة والاستقرار بعد أن هيأت له المناخ المناسب لظروفه كلاعب كرة وأهمها عدم السهر لأنه يفضل النوم المبكر،

وأصبحت زوجته هى المسئولة عن برنامجه الغذائى رغم حبه لكل أنواع الأطعمة التى تتقن صنعها وعلى رأسها "أكلات السمك" بالإضافة لـ"محشى الشبت" من يد ست الحبايب.

ويرى الساحر أن زوجته "وش السعد" عليه لأنه بعد زواجهم انتقل للأهلى ورزقه الله بالتوأم سيف وأحمد ثم رقية ومودة مما جعله يرتبط أكثر بالمنزل ويقضى معظم أوقاته فى اللعب معهم.