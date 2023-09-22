انت الان تتابع خبر انفصلت عنه لهذا السبب المخزي... صديقة نيمار تفضحه للعلن وتكشف سره المخجل للجميع وجمهور الهلال في صدمة كبيرة!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت برونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن صمتها بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة إلى اللاعب.

تعرض نيمار لانتقادات عنيفة بسبب أدائه السيء في مباراة نافباخور الأوزبيكي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفي الساعات الماضية، تم تداول فيديوهات تظهر اللاعب في إحدى الملاهي الليلية بمدينة برشلونة الإسبانية برفقة فتاتين ويعود تاريخ الواقعة إلى 3 أشهر مضت، وترددت ادعاءات بخيانته لصديقته برونا بيانكاردي.بعد انتشار هذه المقاطع، نشرت برونا "ستوري" على حسابها في إنستغرام، حيث كتبت "أنا على علم بما حدث.. أشعر بالصدمة مرة أخرى".

أكدت صديقة نيمار أنها حاولت خلال الفترة الأخيرة التركيز على حملها واهتمامها بالجنين، وشددت على أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ستفكر فيه في الوقت الحالي.

في الساعات القليلة الماضية، قامت برونا بيانكاردي التي عقدت خطوبتها مع نيمار مؤخرًا بإلغاء متابعة حساب نادي الهلال على إنستغرام، وترددت أنباء عن انفصالها المحتمل عن اللاعب.