نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط غياب رضا وموديست.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، في اللقاء المقرر له مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة نظيره الإثيوبي ضمن منافسات دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، يوم الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج

حارسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور– محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود عبدالمنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي القادمة بدوري أبطال إفريقيا.