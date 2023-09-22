نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يحقق رقما استثنائيا مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقما مميزا، في مباراة لينز لاسك في الدوري الأوروبي.

ووفقًا لما كشفته شبكة " أوبتا " للإحصائيات، فإن النجم المصري الدولي محمد صلاح، قد نجح في تسجيل 42 هدف مع ليفربول في كافة البطولات الأوروبية التس شارك فيها مع الريدز، وهذا أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب في نادي إنجليزي.

رقم رائع لمحمد صلاح

ويستمر محمد صلاح في تقديم المساهمات التهديفية ويساهم بالتسجيل أو الصناعة في المباراة رقم 12 على التوالي

توتنام - هدف

فولام - هدف

برينتفورد - هدف

ليستر سيتي - 3 تمريرات حاسمة

استون فيلا - تمريرة حاسمة

ساوثهامبتون - تمريرة حاسمة

تشلسي - تمريرة حاسمة

بورنموث - هدف

نيوكاسل - تمريرة حاسمة

أستون فيلا - هدف

وولفرهامبتون - 3 تمريرات حاسمة

لاسك لينز - هدف

أخر مباراة لعبها صلاح دون أن يساهم بها كانت في أبريل الماضي