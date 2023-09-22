نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ميسي يهاجم باريس ومحمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا وتمرد مدافع الزمالك والنصر والأهلي في قمة روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

محمد صلاح يعادل رقم تييري هنري

ووفقًا لما كشفته شبكة " أوبتا " للإحصائيات، فإن النجم المصري الدولي محمد صلاح، قد نجح في تسجيل 42 هدف مع ليفربول في كافة البطولات الأوروبية التس شارك فيها مع الريدز، وهذا أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب في نادي إنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الرياض X الفيحاء – 6 مساءً - SSC Sport 1 HD

الأخدودX الخليج – 6 مساءً - SSC Sport 2 HD

النصر X الأهلي – 9 مساءً - SSC Sport 1 HD - مدحت شلبي وفارس عوض

الوحدة X أبها – 9 مساءً - SSC HD Extra 1

ميسي يهاجم باريس سان جيرمان

وجه النجم ليونيل ميسي انتقادات حادة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان مبينًا أنه اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بفوز “التانجو” بلقب كأس العالم 2022.

ونقلت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية تصريحات أدلى بها لاعب إنتر ميامي الأمريكي إلى برنامج (أولجا) الأرجنتيني، قائلًا: “أكثر ما يؤلمني هو عدم حصولي على التكريم المناسب من قبل النادي الباريسي، عقب فوزي بلقب المونديال”.

وأضاف: “الأمر كان مفهومًا لقد كنا نحن السبب في عدم تتويج فرنسا باللقب مرة أخرى”.

حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة تمرده وسبب مغادرته لمعسكر الزمالك

ونشر حسام عبدالمجيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "رسالة مهمة لاعظم جمهور في العالم لم ولن اتمرد في يوم من الايام علي من لهم الفضل عليا بعد الله سبحانه وتعالي كنتم دائما العون السند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدا".