نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-09-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” أبرز مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023، والتي تشهد مباريات قوية حيث يواجه النصر نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي.
مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الرياض X الفيحاء – 6 مساءً - SSC Sport 1 HD
الأخدودX الخليج – 6 مساءً - SSC Sport 2 HD
النصر X الأهلي – 9 مساءً - SSC Sport 1 HD - مدحت شلبي وفارس عوض
الوحدة X أبها – 9 مساءً - SSC HD Extra 1
“الدوري الإسباني”
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو– 10 مساءً - bein Sports 3 HD
“الدوري الإيطالي”
سالرينيتانا X فروسينوني ــ 7:30 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1
ليتشي X جنوى ــ 9:45 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1
“الدوري الألماني”
شتوتجارت X دارمشتات ــ 9:30 مساءً – beIN sports 5 HD
“الدوري الفرنسي”
موناكو X نيس ــ 10:00 مساءً - beIN Sports 4 HD