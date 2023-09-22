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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-09-2023 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” أبرز مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023، والتي تشهد مباريات قوية حيث يواجه النصر نظيره في دوري روشن السعودي.

مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الرياض X الفيحاء – 6 مساءً -   SSC Sport 1 HD

الأخدودX الخليج – 6 مساءً -  SSC Sport 2 HD

النصر X الأهلي – 9 مساءً -   SSC Sport 1 HD - مدحت شلبي وفارس عوض

الوحدة X أبها – 9 مساءً -     SSC HD Extra 1

“الدوري الإسباني”

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو– 10 مساءً -   bein Sports 3 HD

“الدوري الإيطالي”

سالرينيتانا X فروسينوني ــ 7:30 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1

ليتشي X جنوى ــ 9:45 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1

“الدوري الألماني”

شتوتجارت X دارمشتات ــ 9:30 مساءً  beIN sports 5 HD

“الدوري الفرنسي”

موناكو X نيس ــ 10:00 مساءً  beIN Sports 4 HD

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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