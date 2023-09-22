نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-09-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” أبرز مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023، والتي تشهد مباريات قوية حيث يواجه النصر نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي. مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023 مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة الرياض X الفيحاء – 6 مساءً - SSC Sport 1 HD الأخدودX الخليج – 6 مساءً - SSC Sport 2 HD النصر X الأهلي – 9 مساءً - SSC Sport 1 HD - مدحت شلبي وفارس عوض الوحدة X أبها – 9 مساءً - SSC HD Extra 1 “الدوري الإسباني” ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو– 10 مساءً - bein Sports 3 HD “الدوري الإيطالي” سالرينيتانا X فروسينوني ــ 7:30 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1 ليتشي X جنوى ــ 9:45 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1 “الدوري الألماني” شتوتجارت X دارمشتات ــ 9:30 مساءً – beIN sports 5 HD “الدوري الفرنسي” موناكو X نيس ــ 10:00 مساءً - beIN Sports 4 HD