كرة نسائية.. سموحة يضم منة عاطف لتدعيم صفوفه للدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي سموحة لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة منة عاطف مدافعة الترام السكندري السابقة لتدعيم صفوف سموحة قبل إنطلاقة موسم 2023-2024

كرة نسائية - سموحة يضم منة عاطف

ويأتي ذلك في إطار قيام مسئولو سموحة في تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية إستعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وتعد مشاركة سموحة هذا الموسم هي الأولى في تاريخه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وسبق له المشاركة الموسم الماضي في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية، وتم تصعيده للدوري الممتاز مباشرة لإمتلاكه فريق رجال مشارك في الدوري الممتاز للرجال.

الجدير بالذكر أن سموحة سيلتقي مع فريق زد في أولى جولات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في ملعب الأول، والمقرر إنطلاقه يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر القادم.