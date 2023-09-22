منتخب مصر للسيدات يستعد لمباراة الإياب أمام جنوب السودان

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة القدم للسيدات لمباراة العودة أمام نظيره منتخب جنوب السودان في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024، وستقام المباراة يوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة بملعب بتروسبورت.

منتخب مصر للسيدات يستعد لمباراة جنوب السودان

وكانت قد أقيمت مباراة الذهاب الأربعاء الماضي واستطاع منتخب مصر لكرة القدم للسيدات تحقيق الفوز على جنوب السودان برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، وأحرزت أهداف مصر كلًا من سامية أدم وحلا مصطفى وأمنية سمير ومايا إيهاب.

وكان قد أستقر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات على قائمة منتخبنا الوطني للسيدات والتي تضم 28 لاعبة ومن ضمنهن 6 لاعبات محترفات، وتضم القائمة كلا من: وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من: مها الدمرداش وعزة الفولي وحبيبة عماد وندا عماد وامنية محمود وندا الغريب ورودينا عبد الرسول واسماء علي وحلا مصطفي وفرح هشام واميرة محمد وياسمين عبدالعزيز ونور عبدالواحد وميرنا عبدالمحسن وسمر عادل وبارفين مازن ونور جوهر ونور ادريس ومايا ايهاب ونورا خالد وسارة خالد ومنار هاني وامنية سمير ومهيرة علي وسامية ادم وسارة اسماعيل وسارة عصام ومنة طارق.

ويستمر منتخبنا الوطني تحت إشراف د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري والمشرف على ملف كرة القدم النسائية وتحت قيادة فنية لـ محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات في معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة جنوب السودان في مبارة العودة يوم الأحد 24 سبتمبر الجاري.