نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميامي القادمة في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي المقبلة في الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو سيتي ضد نظيره نادي إنتر ميامي مساء الأثنين 25 سبتمبر 2023، في إياب الجولة الأولي من منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب إكسبلوريا المباراة المرتقبة بين إنتر ميامي ضد نظيره أورلاند سيتي في الدوري الأمريكي 2023-2024.

ما هي القنوات الناقلة لمشاهدة ميسي بقميص إنتر ميامي الأمريكي؟

ويقدم Apple TV+ خدمة النقل المباشر لمباريات إنتر ميامي، ويمكن لعشاق ميسي في جميع أنحاء العالم مشاهدة كل مشاركاته.

وهناك عدة قنوات تنقل مباريات الدوري الأمريكي MLS، وفيما يلي بعض القنوات الشهيرة التي قد تكون ناقلة لبعض المباريات:-

ESPN: قناة رياضية شهيرة تنقل مباريات MLS بشكل منتظم.

Fox Sports: تعرض مجموعة من المباريات في الدوري الأمريكي MLS.

Univision Deportes: قناة إسبانية تنقل مباريات MLS باللغة الإسبانية.

TUDN: قناة رياضية باللغة الإسبانية تبث بعض مباريات MLS.

CBS Sports Network: تنقل بعض مباريات الدوري الأمريكي MLS.

موقع ESPN+ وموقع Paramount+: قد يكون بعض المباريات متاحة للمشاهدة عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الأمريكي

يحتل نادي اورلاندو سيتي المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بينما يأتي نادي إنتر ميامي في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم.