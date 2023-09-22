نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أرسنال يعلن تمديد عقد مارتن أوديجارد حتى يونيو 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي منذ قليل، عن تمديد عقد قائده مارتن أوديجارد لاعب الفريق الأول حتى عام 2028.

أرسنال يعلن عن تمديد عقد مارتن أوديجارد

ونشر نادي أرسنال الإنجليزي بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني يعلن من خلاله تمديد عقد مارتن أوديجارد حيث قال: وقع قائدنا مارتن أوديجارد على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

وتابع البيان: اللاعب الدولي النرويجي الآن في موسمه الرابع معنا، بعد أن انضم في البداية على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير 2021، وقد حصل على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي بعد موسم رائع سجل فيه 15 هدفًا - جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز. – ليتصدر بشكل مشترك مخططات التهديف لدينا من خط الوسط.

وقال أوديجارد بعد تمديد عقده مع أرسنال: لقد كان اتخاذ هذا القرار حقًا سهل بالنسبة لي، ما نفعله كفريق في الوقت الحالي هو أمر رائع وأنا أريد ان أستمر كجزء من هذا العمل.