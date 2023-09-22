نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكسر شوكة رونالدو.. الأهلي يقلق النصر بقرار ناري قبل الكلاسيكو المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم انطلاق كلاسيكو السعودية الذي ينطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023\2024.

وتنطلق أحداث المواجهة الساخنة بين العالمي والراقي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وجمهورية مصر العربية.

- قرار مثير من إدارة الأهلي قبل مواجهة النصر

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مسؤولو إدارة أهلي جدة، قاموا بصرف جميع مكافأت اللاعبين السابقة، قبل مواجهة النصر مساء اليوم في دوري روشن.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن تم رفع الروح المعنوية للاعبين عن طريق مضاعفة قيمة الفوز على النصر اليوم، لتصل إلى 15 الف ريال سعودي لكل لاعب.

ويقع الراقي في المرتبة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، ليفصله 3 نقاط فقط عن متصدر جدول الترتيب نادي الاتحاد برصيد 18 نقطة.

