نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حرمناهم من المونديال فعاقبوني".. ميسي يهاجم باريس سان جيرمان ويكشف مصيره بعد الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة مدوية عن أسباب رحيله من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وحقيقة عمله بعد اعتزال كرة القدم.

- ميسي يهاجم باريس ويكشف مستقبله

وفي تصريحات لبرنامج (أولجا) الأرجنتيني، صرح ميسي أن السبب الرئيسي وراء رحيله عن سان جيرمان هو التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، والذي توج به منتخب راقصي التانجو.

وتابع ميسي:" كنت اللاعب الوحيد في قائمة المنتخب الذي لم يكرم من فريقه بعد انتهاء المونديال، الأمر غريب ولكن السبب اننا حرمنا فرنسا من اللقب في المباراة النهائية".

وواصل:" لم أفكر بعد في مسألة خوض بطولة كأس العالم القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مازال الوقت بعيد، ولكن تركيزي الآن على الفوز بلقب كوبا أمريكا القادمة".

وعن مستقبله بعد الاعتزال، ختتم ميسي:" أحب أن أكون مديرا رياضيا، أقضي وقت كبير مع اللاعبين خاصة الصغار، أحب دائما أن اعلمهم الكثير".