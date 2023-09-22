نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلق في برشلونة".. ضربة موجعة تصيب رأس تشافي ولابورتا بشأن "خليفة نيمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي برشلونة الإسباني، خبرا مزعجا في الساعات الماضية بشأن أحد الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونجح مسؤولو البارسا، في ضم كل من جاندوجان وفيتور روكي، والثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو.

- ضربة جديدة تهدد برشلونة

وتعرض النجم البرازيلي فيتور روكي، لاعب نادي أتلتيكو بارانانينسي، لإصابة قوية في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري ليغادر الملعب باكيا من قوة الإصابة.

وأكد الصحفي الموثوق خافي ميجيل:" أن مسؤولو النادي، قاموا بالاتصال بـ فيتور روكي والأحاسيس أنها إصابة قوية في الكاحل، التوقعات غيابه 3 أشهر في أفضل الأحوال".

وكانت الإدارة الفنية للبلوجرانا، تخطط لوصول روكي في يناير القادم، والاتضمام إلى قائمة لاعبي البارسا في الموسم الحالي، إلا أن الإصابة الأخيرة قد تأخر ظهور اللاعب بقميص برشلونة بشكل مؤكد.