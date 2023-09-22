نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري Nile بعد نهاية مباريات الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولي من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت منافسات قوية بين العديد من الأندية في مسابقة دوري النيل.

ويكشف موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري النيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حتي الآن برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على نظيره نادي المصري البورسعيدي.

جداول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأهلي 3 نقاط

‏بلدية المحلة 3 نقاط

‏طلائع الجيش 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

‏الداخلية 3 نقاط

زد 3 نقاط

‏الاتحاد السكندري 3 نقاط

بيراميدز 1 نقاط

‏الزمالك 1 نقاط

‏الجونة 1 نقاط

‏سموحة 1 نقاط

سيراميكا كليوباترا 1 نقاط

‏إنبي صفر

‏الإسماعيلي صفر

‏فاركو صفر

‏المقاولون العرب صفر

‏البنك الأهلي صفر

‏المصري صفر