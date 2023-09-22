نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. المقاولون العرب يضم شهد تامر لتدعيم صفوفه للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة شهد تامر مهاجم فريق مركز شباب البرجاية المنيا السابقة لتدعيم خط هجوم سيدات ذئاب الجبل في موسم 2023-2024.

نادي المقاولون العرب لكرة القدم يضم شهد تامر

ويأتي ذلك في إطار قيام مسئولو المقاولون في تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية إستعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتعد مشاركة المقاولون هذا الموسم هي الأولى في تاريخه بدوري كرة القدم النسائية.

الجدير بالذكر أن المقاولون العرب يصطدم بمواجهة صعبة أمام وادي دجلة حامل لقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في أولى جولات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتشهد المباراة الظهور الأول للمقاولون العرب في التاريخ بدوري الكرة النسائية المصري.