نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة لقاء برشلونة القادم في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق سيلتا فيجو يوم السبت القادم الموافق 23 سبتمبر الحالي بستاد مونتجويك في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز.

- موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مساء السبت في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثامنة ونصف بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو

ويحتل برشلونة "البارسا" المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وتعادل ولم يهزم بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بأخرى وهزم 3 مرات.

- ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- معدل الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3