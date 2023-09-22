نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده على النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حقيقية تمرده على النادي، بعد الغياب عن تعادل الأبيض أمام بيراميدز في دوري النيل.

وغاب مدافع الفريق الأبيض عن مباراة بيراميدز في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري “النيل"، والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي.

حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة تمرده وسبب مغادرته لمعسكر الزمالك

وقال حسام عبدالمجيد حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "رسالة مهمة لأعظم جمهور في العالم، لم ولن أتمرد في يوم من الأيام على من لهم الفضل عليّ بعد الله".

كما نشر حسام عبدالمجيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "رسالة مهمة لاعظم جمهور في العالم لم ولن اتمرد في يوم من الايام علي من لهم الفضل عليا بعد الله سبحانه وتعالي كنتم دائما العون السند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدا".