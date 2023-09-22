نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انتقالات يناير".. نجم الأهلي يبلغ كولر برغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد كتيبة النادي الأهلي في الفترة الحالية، لخوض أولى مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في رحلة الدفاع عن لقبه الثمين، عندما يستضيف نظيره سان جورج الأثيوبي، مساء يوم الأحد القادم الموافق 24 سبتمبر الجاري.

ونجحت القلعة الحمراء في اكتساح منافسه المصري البورسعيدي بأولى جولات الدوري المصري الممتاز، برياعية نظيفة.

- كريستو يطلب الرحيل

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن اقترب أحد محترفي النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب قلة مشاركته واستبعادة الدائم من المشاركات.

وتابع المصدر:" أن محمد الضاوي الشهير بكريستو الموهبة التونسية في قائمة الفارس الأحمر، يرغب في الرحيل عن الفريق خلال انتقالات يناير القادمة، للحصول على فرض أكثر في المشاركة بشكل أساسي، في ظل وجود العديد من النجوم داخل الأهلي في نفس المركز".

على جانب آخر، ترددت أنباء قوية عن رغبة إدارة نادي الترجي التونسي في الحصول على خدمات نجم الأهلي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية في تونس.