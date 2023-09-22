نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوليان ناجيلسمان مدربًا جديدًا للمنتخب الألماني حتى نهاية يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين جوليان ناجيلسمان مدربًا جديدًا للمنتخب الألماني بعقد حتى يوليو 2024.

جوليان ناجيلسمان مدربًا جديدًا للمنتخب الألماني

ويخلف المدرب البالغ من العمر 36 عامًا هانز فليك، الذي أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة، والتي بلغت ذروتها بالهزيمة الودية 4-1 أمام اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان ناجلزمان عاطلًا عن العمل منذ إقالته من تدريب بايرن ميونيخ في مارس الماضي بعد أقل من عامين في منصبه.

وتستضيف ألمانيا نهائيات بطولة أوروبا الصيف المقبل، والتي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وقال ناجلزمان: "لدينا بطولة أوروبية في بلدنا، هذا شيء خاص، شيء يحدث كل بضعة عقود، لدي رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي، سنكون مجموعة متماسكة في العام المقبل."

ستكون المباراة الأولى لناجلسمان في منصبه ودية ضد الولايات المتحدة في ولاية كونيتيكت في 14 أكتوبر قبل مواجهة المكسيك في فيلادلفيا بعد ثلاثة أيام.