نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من طارق حامد على صورته مع نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور كثير جمعت بين ثنائي الدوري السعودي الدولي المصري طارق حامد نجم نادي ضمك، رفقة الأسطورة البرازيلية نيمار دا سيلفا نجم الهلال، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين.

وانتهت أحداث مواجهة الهلال وضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- طارق حامد يعلق على لقطته مع نيمار

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين اللاعبين، حيث واصل طارق حامد تألقه في منع نجوم الهلال من اللعب بشكل مريح، وقتاله على إفساد الفرص الهجومية للزعيم والتي كان أغلبيتها عن طريق نيمار.

ونشر نجم منتخب مصر صورته مع نيمار نجم الهلال ويتضح بها نظرة عتاب قوية من البرازيلي لحامد بسبب تدخلاته القوية في أرض الملعب، حيث كتب أحد متابعي طارق حامد على الصورة:" ياعم بيقولك حرام عليك".

وشهدت تلك النتيجة غضب واسع من جماهير الزعيم، التي انتقدت الأداء والنتائج بعد التعاقدات الضخمة التى أبرمتها إدارة الفريق هذا الصيف، لتنادي بإقالة المدير الفني خيسوس.

