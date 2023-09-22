نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد أمام سيلتافيجو ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة الغد عودة المدافع أراوخو بعدما غاب لفترة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

تير شتيجين - جواو كانسيلو - بالدي - أراخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا للموسم الحالي بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب الصدارة.

