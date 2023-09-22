نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل موناكو الرسمي لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ادولف هوتر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق نيس بعد قليل بستاد لويس الثاني ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل موناكو أمام نيس

حراسة المرمى: كون

خط الدفاع: سينجو، ماجاسا، كامارا.

خط الوسط: فاندرسون، فوفانا، زكريا، هنريك.

خط الهجوم: مينامينو، جولوفين، بولوجون.

- ترتيب موناكو ونيس في الدوري

ويحتل نادي موناكو المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 11 نقطة بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادلين ولم يهزم بينما يأتي نيس في المركز الرابع برصيد 9 نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بثلاثة ولم يخسر.

ما القنوات الناقلة لمباراة موناكو ونيس؟

تردد قناة bein sports 4

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.