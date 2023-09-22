عاجل.. محمد عبد المنصف يكشف موقف عواد من اللحاق بمباراة المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد عواد حارس مرمى الأبيض، عقب مشاركته في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف عواد من اللحاق بمباراة المقاولون العرب



و أكد عبد المنصف أن محمد عواد شارك اليوم في التدريبات بشكل طبيعي سواء في الفقرة الفنية تحت قيادته، بجانب التقسيمة الفنية، بعدما أنتهي بشكل نهائي من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية بسبب إصابته برشح في الركبة.



و أشار محمد عبد المنصف إلى أنه يقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف التدريبات الفنية لمحمد عواد حتي يكون على أتم جاهزية للمشاركة برفقة محمد صبحي والثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.



و أضاف محمد عبد المنصف أن الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.