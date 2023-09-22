نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف تاليسكا اليوم أمام الأهلي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل أندرسون تاليسكا لاعب النصر الهدف الثاني لصالح العالمي أمام نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف تاليسكا اليوم أمام الأهلي

وجاء الهدف في الدقيقة 17، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مارسيلو بروزوفيتش برأسية ليتابعها أندرسون تالسيكا برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح العالمي.



وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.