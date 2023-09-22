نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف فرانك كيسي أمام النصر اليوم في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز فرانك كيسي لاعب الأهلي هدف تقليص الفارق لصالح الأخضر أمام نظيره النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأول بارك بجامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف فرانك كيسي أمام النصر

وجاء الهدف في الدقيقة 30، بعد تمريرة بينية رائعة بوجه القدم الخارجي من محمد المجحد جعلت كيسي في حالة انفراد ثم سدد كرة كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي لتصبح النتيجة حتى الآن 2-1 لصالح العالمي.

وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.