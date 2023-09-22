نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتال: نسعى لحل أزمات كل الألعاب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام هاني العتال نائب رئيس الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة بعقد جلسة مع أعضاء النادي اليوم.

تفاصيل جلسة العتال مع أعضاء الزمالك

وقال العتال في جلسته: الجمعية العمومية صاحبة النادي، والفترة الماضية كانت صعبة للغاية، أتمنى أن الفترة المقبلة تكون أفضل.

وأضاف: الاهتمام الفترة المقبلة ليس بفريق الكرة فقط، يجب النظر لجميع الالعاب المختلف، لذلك قمت بمساعدة النادي في حل أزمة اليد، ونواصل حل أزمات الأعضاء.

وأتم: يجب أن يتم دعم المجلس المقبل، وتقديم الحلول المناسبة، ليس من المفترض أن تتواجد بالمجلس لكي تقدم الحلول، الأهم أن يتكاتف الجميع ونعمل لمصلحة الكيان.

يذكر أن هاني العتال قرر الترشح لانتخابات الزمالك المقرر لها ٢٠ أكتوبر المقبل على مقعد نائب الرئيس للمرة الثانية بعد نجاحه في وقت سابق بأكثر من انتخابات مثل عضوية المجلس في دورات سابقة وانتخب نائبا لرئيس النادي في عام 2017.