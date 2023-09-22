نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل رونالدو وتاليسكا.. النصر يضرب الأهلي بثلاثية في الشوط الأول من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول لمباراة النصر والأهلي بتقدم العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "جماعة الملك سعود"، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أحداث الشوط الأول لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 4، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني إلى زميله رونالدو الذي سدد كرة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

ومنع القائم الأيمن للحارس إدوارد ميندي الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 8، بعد عرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء من أندرسون تاليسكا إلى زميله رونالدو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وأحرز أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 17، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مارسيلو بروزوفيتش برأسية ليتابعها تاليسكا برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح فرانك كيسي في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح الأهلي في الدقيقة 30، بعد تمريرة بينية رائعة بوجه القدم الخارجي من محمد المجحد جعلت كيسي في حالة انفراد ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وتمكن أندرسون تاليسكا من تسجيل الهدف الثالث لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 6+45، بعد تمريرة طولية من مارسيلو بروزوفيتش من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل غير مناسب ليتابعها تاليسكا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك.