نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مرة أبيض ومرة أصفر".. تعليق ساخر من مدحت شلبي على تواجد محمد رمضان في مباراة النصر والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المعلق المصري مدحت شلبي تعليق ساخر على حضور الفنان محمد رمضان في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنصر السعودي في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024. تعليق ساخر من مدحت شلبي على تواجد محمد رمضان وتواجد محمد رمضان في المقصورة الرئيسية لمباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي حيث علق مدحت شلبي وقال:"ايه دا ايه دا ؟ دا محمد رمضان دا ولا مين ؟ ايه يانمبر وان ايوه ياسيدي عارفين والله بس النهارده الشعر ابيض جننتنا معاك مرة ابيض ومرة أصفر ماشي ياعمنا". وأضاف مدحت شلبي:"انت بتاكل ايه يارمضان قولي بتاكل ايه بس هو قاعد علي دكة البدلاء ولا ايه مش فاهم".