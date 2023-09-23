هدف رياض محرز اليوم أمام النصر في دوري روشن السعودي "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - سجل رياض محرز لاعب الأهلي الهدف الثاني لصالح الراقي أمام نظيره النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف رياض محرز اليوم أمام النصر

وجاء الهدف في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء، نفذها رياض محرز بتسديدة أرضية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي لتصبح النتيجة حتى الآن 3-2 لصالح العالمي.



وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.