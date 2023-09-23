نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. التونسي وجدي الدردوري مدربًا للفراعنة في مونديال "الميني فوتبول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم المصغرة "الميني فوتبول" برئاسة أحمد سمير تعيين التونسي وجدي الدردوري لتولي مهمة مدرب منتخب مصر الأول.

وسيقود الفريق في كأس العالم 2023 التي تستضيفها مدينة رأس الخيمة في الإمارات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل بمشاركة 32 دولة تم تقسيمها إلى 8 مجموعات بمشاركة 7 منتخبات عربية وإفريقية مصر، الإمارات، لبنان، البحرين، العراق، ليبيا، غانا.

وجدي الدردوري مدربا للفراعنة

ويضم الجهاز الفني الجديد للفراعنة كلا من أنسي نبيل مدرب عام ودكتور ناجح القاسم محلل أداء وعصام الشرقاوي مدرب مساعد والدكتور أشرف الليلي أخصائي علاج طبيعي وإصابات الملاعب واللواء طبيب أركان حرب محمد رضا عوض طبيا للمنتخب.



وتأهل فراعنة "الميني فوتبول" إلي كأس العالم بصفته بطل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت في نيجيريا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بمونديال الإمارات مع الكويت والعراق وأذربيجان.

وأكد رئيس الاتحاد أحمد سمير أن التعاقد مع المدير الفني الجديد الكابتن وجدي صاحب الخبرات الكبيرة جاء من إسعاد الشعب المصري، بتحقيق أفضل النتائج في المونديال بعد إنجاز الفوز ببطولة الأمم وإعتلاء عرش القارة السمراء.

وقال سمير: “نتمنى دعم الجميع لمنتخبنا الوطني، ونحن بدورنا سنعمل على توفير كل الظروف لهذا المنتخب البطل، وموعدنا في الإمارات إن شاء الله”.

وسيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين غدا السبت 23 سبتمبر علي ملعب الإتحاد بنادي إيروسبورت، الأولى في السادسة مساءا مع فريق الكوم الأحمر بطل كأس مصر الموسم الماضي والمباراة الثانية مع نادي دكرنس السابعة مساءا بطلب من الجهاز الفني الجديد من أجل تجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل إعلان القائمة المشاركة في المونديال العالمي.

الجدير بالذكر أن ان وجدي الدردوري، والدكتور ناجح قاسم محلل الأداء والمخطط العام قادا المنتخب التونسي الشقيق في كأس العالم للميني فوتبول في أستراليا 2019 وكأس العالم للقارات للميني فوتبول 2018، وحصدا معه المركز الثاني في كأس العالم للقارات.

وتعد تونس أحد أقوى الاتحادات والمنتخبات التي تهتم باللعبة في إفريقيا والعالم حيث يترأس الاتحاد أشرف بن صالحة رئيس الكونفدرالية الأفريقية حاليا وكذلك نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وقد نظمت تونس كأس العالم 2017 بالعاصمة تونس وكذلك كأس القارات 2019.