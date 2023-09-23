نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف فراس البريكان اليوم أمام النصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز فراس البريكان لاعب الأهلي الهدف الثالث لصالح الراقي أمام نظيره النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف فراس البريكان اليوم أمام النصر

وجاء الهدف في الدقيقة 88، بعد عرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء من رياض محرز إلى داخل منطقة الـ6 يارادت، قابلها فراس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك لتصبح النتيجة حتى الآن 4-3 لصالح العالمي.

وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.