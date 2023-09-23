نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو وتاليسكا يقودان النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا كبيرًا أمام نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "جماعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل العالمي بعد هذا الفوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمسة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل الملكي المركز السادس بنفس عدد النقاط.

أحداث مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 4، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني إلى زميله رونالدو الذي سدد كرة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

ومنع القائم الأيمن للحارس إدوارد ميندي الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 8، بعد عرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء من أندرسون تاليسكا إلى زميله رونالدو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وأحرز أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 17، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مارسيلو بروزوفيتش برأسية ليتابعها تاليسكا برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح فرانك كيسي في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح الأهلي في الدقيقة 30، بعد تمريرة بينية رائعة بوجه القدم الخارجي من محمد المجحد جعلت كيسي في حالة انفراد ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وتمكن أندرسون تاليسكا من تسجيل الهدف الثالث لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 6+45، بعد تمريرة طولية من مارسيلو بروزوفيتش من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل غير مناسب ليتابعها تاليسكا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 50 سجل رياض محرز الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق ركلة جزاء، نفذها محرز بتسديدة أرضية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي.

واستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الرابع لصالح العالمي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 52، بعد تسديدة أرضية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس إدوارد ميندي.

وشهدت الدقيقة 88، تسجيل الهدف الثالث لصالح الأهلي عن طريق فراس البريكان بعد عرضية أرضية من رياض محرز من جهة يمين منطقة جزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها البريكان بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.