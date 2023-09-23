نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلة تألق رونالدو".. أهداف مباراة النصر والأهلي اليوم الجمعة 22\9\2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النصر في تحقيق فوز مهم أمام نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "جماعة الملك سعود" في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أهداف مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

افتتح كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 4، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني إلى زميله رونالدو الذي سدد كرة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 17، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مارسيلو بروزوفيتش برأسية ليتابعها تاليسكا برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل فرانك كيسي هدف تقليص الفارق لصالح الأهلي في الدقيقة 30، بعد تمريرة بينية رائعة بوجه القدم الخارجي من محمد المجحد جعلت كيسي في حالة انفراد ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وتمكن أندرسون تاليسكا من تسجيل الهدف الثالث لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 6+45، بعد تمريرة طولية من مارسيلو بروزوفيتش من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل غير مناسب ليتابعها تاليسكا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 50 سجل رياض محرز الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق ركلة جزاء، نفذها محرز بتسديدة أرضية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي.

واستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الرابع لصالح العالمي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 52، بعد تسديدة أرضية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس إدوارد ميندي.

و أحرز فراس البريكان الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 88، بعد عرضية أرضية من رياض محرز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها البريكان بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.