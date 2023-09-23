نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حسام المندوه يطلب اجتماعًا مع وزير المالية لرفع الحجز على أرصدة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب النائب حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الساعات القادمة.

اجتماع لجنة حسين لبيب مع وزير المالية

وعلم موقع الفجر الرياضي أن النائب حسام المندوه طلب عقد اجتماع هو وعدد من ممثلي قائمة حسين لبيب مع وزير المالية لإيجاد حل لرفع الحجز الإداري على أرصدة الزمالك.

وتُجهز قائمة حسين لبيب مقترح مالي لجدولة مديونات النادي لدى مصلحة الضرائب؛ من أجل رفع الحجر الإداري وحل الأزمة المالية بالنادي الخاصة بحسابات النادي البنكية.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي" أن الحجز الحالي من مصلحة الضرائب على أرصدة النادي مشيرا إلى أنه لا يوجد حجز من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وفي سياق آخر، تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة 2023 إلى 2027.