نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم 2023-2024، بعد مواجهة موناكو ضد نيس مساء الجمعة 22 سبتمبر 2023.
موقف باريس سان جيرمان من ترتيب الدوري الفرنسي
يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر نادي موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة.
يتصدر كليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 اهداف، بينما يأتي مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي في المركز الثاني برصيد 4 أهداف.
جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات الجولة القادمة
كليان مبابي، باريس سان جيرمان، 7 أهداف
مصطفي محمد، نانت، 4 أهداف
وسام بن يدر، موناكو، 4 أهداف
زكريا ابو خلال، تولوز، 3 أهداف
تاكومي مينا مينو، موناكو، 3 أهداف
تيدي تيوما، ريمس، 3 أهداف
موسي النعمري، مونبلييه، 3 أهداف
تيرم موفي، نيس، 3 أهداف
نبيل علوي، لوهافر، 3 أهداف
تذاع مباريات الدوري الفرنسي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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