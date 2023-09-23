موعد مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في دوري Nile والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”.

ويسعى فريق البنك الأهلي لتعويض الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما في افتتاحية منافسات الدوري المصري الممتاز.

فيما يسعى بيراميدز لتحقيق فوزه الأول في الدوري، بعد التعادل الإيجابي أمام الزمالك بهدفين لكل منهما.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في دوري Nile

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز، والتي يستضيفها ملعب استاد السلام، الإثنين المقبل الموافق 25 ديسمبر، في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في دوري Nile

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.