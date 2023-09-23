نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة محمد شريف.. الخليج يحقق الفوز على الأخدود بهدف نظيف في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على حساب الأخدود بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الامير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

أحداث مباراة الخليج والأخدود

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف وفي الدقيقة السادسة والأربعين أضاع فابيو مارتينيز ركلة جزاء من قبل فريق الخليج لينتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الستين سجل خالد ناري ركلة جزاء لتنتهى المباراة بفوز الخليج بهدف دون رد.

وفي الدقيقة الستين تحصل فريق الخبلج على ركلة جزاء وجاء محمد شريف ليسددها ولكن مدرب الفريق رفض ذلك وأمر خالد ناري بتسديد تلك الضربة ليسجلها بنجاح.

وشارك محمد شريف في مباراة الخليج والأخدود والتي كانت اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجارى حيث لعب 89 دقيقة وسدد على المرمى كرتينن ونجح في المراوغات مرة وحيدة.

وكان فريق الخليج قد حقق الفوز على حساب فريق الأخدود بهدف دون رد وارتفع رصيده من النقاط إلى 8 بنما ظل فريق الأخدود عند المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.