نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. النصر يحسم الكلاسيكو أمام الأهلي في روشن ومحمد شريف يشارك بفوز الخليج أمام الأخدود ومدحت شلبي يسخر من محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولأن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

رونالدو وتاليسكا يقودان النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا كبيرًا أمام نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "جماعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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النصر ضد الأهلي

تعليق ساخر من مدحت شلبي على تواجد محمد رمضان في مباراة النصر والأهلي

وجه المعلق المصري مدحت شلبي تعليق ساخر على حضور الفنان محمد رمضان في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنصر السعودي في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

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محمد رمضان

كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخ النصر السعودي

يواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، تكسير الأرقام القياسية في مختلف الدوريات والأندية التي ارتدى قمصانها، وآخرها العالمي.

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كريستيانو رونالدو

بمشاركة محمد شريف.. الخليج يحقق الفوز على الأخدود بهدف نظيف في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على حساب الأخدود بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الامير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

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