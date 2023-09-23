نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفريق أولا".. تعليق مدهش من رونالدو عقب الفوز في الكلاسيكو أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي النصر فوزا هاما وثمينا أمام نظيره أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للراقي في كلاسيكو الدوري السعودي 2023\2024، ضمن مباريات الجولة السابعة.

وقاد رونالدو فريقه لفوز هام بعد إحرازه هدفين من الرباعية، واقتسم تاليسكا أهداف النصر مع كريستيانو بإحرازه هدفين آخرين.

- تعليق رونالدو على فوز النصر

وعلق كريستيانو رونالدو، عقب انتهاء المباراة بفوز فريقه في الكلاسيكو قائلا:"

نعلم المباراة لم تكن سهلة لكن الجمهور لعب دورًا هامًا في تحقيق الفوز، المهم صعدنا في الترتيب والفريق فاز، لا يهمني عمري ما يهمني فقط هو الفوز".

وبهدفي رونالدو في مرمى الراقي، واصل النجم البرتغالي في تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 7 جولات برصيد 9 أهداف.

على جانب آخر، تواصل كتيبة رونالدو الزحف نحو القمة لملاحقة اتحاد جدة على صدارة ترتيب روشن حتى الآن، بعد أن وصل النصر إلى النقطة 15 بفوزه أمام أهلي جدة، وبفارق 3 نقاط عن العميد صاحب ال18 نقطة.